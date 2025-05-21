زيادة كبيرة في عدد النساء الكوريات اللاتي يفكرن في الزواج خلال العام الماضي

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أظهر استطلاع للرأي أجرته اللجنة الرئاسية الكورية المعنية بمجتمع الشيخوخة والسياسات السكانية أن نسبة النساء اللاتي يعتزمن الزواج قد قفزت بحوالي عشر نقاط مئوية خلال العام الماضي.ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته اللجنة خلال شهر مارس الماضي، والذي أعقب استطلاعين في مارس وفي سبتمبر من العام الماضي، اتضح أن 57.4% من النساء يعتزمن الزواج، مقارنة بـ48.2% في مارس من العام الماضي، و55.7% في سبتمبر الماضي.وارتفعت النظرة الإيجابية للزواج بين الجنسين تدريجيا، من 70.9% في مارس 2024 إلى 71.5% في سبتمبر، ثم 72.9% في مارس من هذا العام.وارتفعت نسبة المجيبين الذين قالوا إنه ينبغي للأزواج إنجاب أطفال، والتي بلغت 61.1% في مارس 2024، إلى 70.9% في مارس من هذا العام.وردا على سؤال حول أكثر ما تحتاجه الأسر ذات الدخل المزدوج عند تربية الأطفال، أجاب 55.6% منهم بأنهم بحاجة إلى بيئة عمل تتيح للوالدين الاستفادة بحرية من تدابير دعم تربية الأطفال.