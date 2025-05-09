كوريا الشمالية تستعد لافتتاح منتجع وان سان كالما بيتش

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أفاد موقع إلكتروني أمريكي متخصص في شؤون كوريا الشمالية بأن صور الأقمار الاصطناعية التجارية رصدت أدلة على أن النظام الكوري الشمالي يستعد لافتتاح منتجع "وان سان كالما بيتش".ونقلا عن صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة يوم الأحد، قال تقرير نشره موقع "38 نورث" إن العمل الذي كان جاريا في عدة مناطق حول المنتجع قد انتهى، ويتجلى ذلك بوضوح في الحديقة المائية، حيث وُضع فيها أثاث ملون.كما تم رصد سبع وعشرين مركبة، كل منها أكبر بقليل من عربة الغولف، في محطة ترام المنتجع. وأوضح التقرير أنها على الأرجح المركبات الكهربائية الخفيفة التي سُلِّمت إلى المنتجع في عام 2020.وأشار التقرير إلى عدم وجود أي استعدادات واضحة للاحتفالات التي من المتوقع أن يحضرها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مثل تنصيب منصة مؤقتة أو فرش سجادة حمراء، مشيرا إلى أن الحدث قد لا يزال على بُعد عدة أيام.وكان كيم قد حدد في يوليو من العام الماضي شهر مايو 2025 كموعد نهائي لاستكمال بناء المنتجع، والذي كان من المفترض افتتاحه في 15 أبريل 2019، قبل أن يواجه المشروع تأخيرات بسبب انقطاع إمدادات المواد بسبب العقوبات وجائحة كورونا.