تحديد جدول أعمال لمناقشة القضاة لقرار المحكمة العليا بشأن لي جيه ميونغ

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تم وضع جدول أعمال للمناقشات التي سيجريها القضاة في كوريا الجنوبية خلال الأسبوع القادم بشأن قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم البراءة الصادر بحق المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، وإعادة قضيته إلى محكمة الاستئناف من أجل إعادة محاكمته بموجب قانون الانتخابات.وتمت أمس الثلاثاء إضافة بندين على جدول الأعمال، طرحتهما "كيم اي يونغ" رئيسة جمعية القضاة، وينص البند الأول على أنه بما أن استقلال إجراءات المحاكمة قيمة لا بد من ضمانها في النظام الديمقراطي، فإن القضاة سيلتزمون بمبادئ العدالة والمساءلة الديمقراطية في أثناء رصدهم وتحليلهم ومناقشة الجدل الدائر حول محاكمة لي.أما البند الثاني، فيشير إلى تراجع ثقة الجمهور بالقضاء، ويعرب عن أسفه العميق لما وصفه بانتهاك استقلال القضاء.وقالت رئيسة الجمعية إنه من غير اللائق للقضاة التعبير عن آرائهم بشأن محاكمة فردية والإجراءات ذات الصلة.ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الاستثنائي للقضاة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين القادم.