سيول وواشنطن تبدآن جولة ثانية من المناقشات الفنية حول الرسوم الجمركية

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات على مستوى العمل في واشنطن أمس الثلاثاء لمناقشة الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين وبعض القضايا الأخرى.ووفقا لمصدر مطلع على المحادثات، وصل وفد كوري جنوبي برئاسة "تشانغ سونغ كيل" مدير إدارة السياسات التجارية في وزارة التجارة، إلى الولايات المتحدة أمس، للمشاركة في الجولة الثانية من المناقشات الفنية مع مسؤولين من مكتب الممثل التجاري الأمريكي.وقد عُقدت الجولة الأولى من المحادثات في واشنطن يومي 30 أبريل و1 مايو.ويشارك في هذه الجولة التي تستمر حتى الغد الخميس، مسؤولون من وزارة التجارة، ووزارات الزراعة، والمحيطات، والمالية، والشؤون الخارجية.وتركز الاجتماعات على ستة مجالات رئيسية، هي: التجارة المتوازنة، والحواجز غير الجمركية، والأمن الاقتصادي، والتجارة الرقمية، وقواعد المنشأ، والاعتبارات التجارية.ومن المتوقع أن تكون هذه آخر مفاوضات مباشرة بين الجانبين قبل الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية يوم 3 يونيو.