الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماعا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى أمس الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل مناقشة الانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وكان مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عقدا اجتماعات حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى حول هذه القضية.وخلال الاجتماع، قال "كريغ سكارلاتويو" رئيس لجنة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إن هذه القضية تُشكل تهديدا خطيرا ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، بل وأيضا للأمن الدولي، بما في ذلك الشرق الأوسط وشرق أوربا.وأعربت "إليزابيث سالمون" المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، عن القلق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بشكل ملحوظ خلال فترة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الكوريين الشماليين يعيشون في عزلة تامة منذ أكثر من خمس سنوات.كما استمع الاجتماع إلى روايتين من هاربين كوريين شماليين حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.