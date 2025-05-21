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الثقافية

كوريا الجنوبية وفرنسا تتفقان على تعزيز التبادل الثقافي

Write: 2025-05-21 10:27:01

كوريا الجنوبية وفرنسا تتفقان على تعزيز التبادل الثقافي

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وفرنسا على تعزيز التبادل الثقافي استعدادا للاحتفال بالذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تصادف العام القادم.
وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الأربعاء إن الوزير "يو إين تشون" ونظيرته الفرنسية "رشيدة داتي" وقّعا خطاب نوايا بهذا الشأن أمس الثلاثاء في باريس.
وتحدد الاتفاقية نطاق ومجالات التعاون في مجال التراث الثقافي والأنشطة المتعلقة بالثقافة والفنون. وبموجب الاتفاقية، سيطور البلدان أنظمة تعاون بين المؤسسات المعنية بالثقافة والفنون والتراث. كما سيتعاون الجانبان في الإنتاجات والعروض والمعارض، وسيبذلان جهودا ترويجية في تلك المجالات.
وبالإضافة إلى ذلك، اتفقت سيول وباريس على التخطيط المشترك لفعاليات متنوعة للاحتفال بالذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية في 4 يونيو من العام القادم.
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