سيول تتفق مع الاتحاد الأوربي على مواجهة سرقة كوريا الشمالية للعملات الرقمية

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عقدت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي اجتماعا سياسيا حول الأمن السيبراني، حيث ناقش الجانبان سبل التصدي للتهديدات السيبرانية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سرقة كوريا الشمالية للعملات الرقمية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء، عقد الجانبان الدورة السابعة من الحوار السيبراني بينهما في مقر وزارة الخارجية الكورية.وترأس المحادثات من الجانب الكوري "يون جونغ كوان" مدير إدارة الأمن الدولي في الوزارة، وعن الجانب الأوربي "ماسيج ستاديجيك" مدير إدارة سياسات الأمن والدفاع في دائرة العمل الخارجي الأوربية.ويُعد هذا الحوار السياسي الأول منذ عام 2020، عندما عُقد عبر الإنترنت آنذاك بسبب جائحة كورونا.وخلال الاجتماع، حلل الجانبان التهديدات السيبرانية المتزايدة، واتفقا على ضرورة التعاون الوثيق للتصدي للتهديدات الرئيسية، مثل سرقة كوريا الشمالية للعملات الرقمية.وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على ضرورة تبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات، نظرا لأن الجرائم السيبرانية تتجاوز الحدود الوطنية.