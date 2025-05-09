2.4 % انخفاضا في صادرات كوريا في أول 20 يوما من مايو

Photo : YONHAP News

استمر التراجع في أداء الصادرات الكورية بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات 32 مليار دولار في أول 20 يوما من شهر مايو الجاري، بانخفاض نسبته 2.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الصادرات منذ بداية هذا العام وحتى الآن شهد انخفاضا بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وسجلت 8 من بين 10 سلع تصديرية رئيسية كورية انخفاضا في قيمة صادراتها، فيما ارتفعت قيمة صادرات كل من أشباه الموصلات بنسبة 17.3%، والسفن بنسبة 0.1%.وانخفض متوسط الصادرات اليومية بنسبة 2.4%، مع بقاء عدد أيام العمل كما هو مثل العام الماضي عند 12 يوما ونصف يوم.وانحفضت قيمة الصادرات الكورية للولايات المتحدة بنسبة 14.6%، بينما زادت الصادرات لفيتنام بنسبة 3%.أما الواردات في أول 20 يوما من مايو فانخفضت بنسبة 2.5% على أساس سنوي لتصل إلى 32.2 مليار دولار، مما أدي إلى تسجيل 300 مليون دولار من العجز التجاري.