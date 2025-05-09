تحذير من الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية خلال أداء الحج في يونيو

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حذرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء من احتمال إصابة زوار المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج خلال الفترة من الرابع وحتى التاسع من شهر يونيو القادم بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وعدوى المكورات السحائية.ويشارك في الحج ملايين المسلمين من أكثر من 180 دولة، وقد تجاوز عدد الحجاج في العام الماضي 1.8 مليون شخص، ومن المتوقع أن يقوم حشد كبير من الحجاج بأداء الحج في شهر يونيو.وتخطط الحكومة الكورية، بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي الكوري، لتزويد الحجاج الكوريين بإرشادات متعلقة بالوقاية من فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.وأوصت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتلقى لقاحات المكورات السحائية قبل 10 أيام من السفر لأداء الحج، مشيرة إلى وقوع 17 حالة إصابة بهذا الفيروس في المملكة العربية السعودية حتى شهر مارس الماضي.