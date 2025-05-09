10 % انخفاضا في صادرات كوريا من الصُلب للولايات المتحدة

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تبين أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات الصُلب إلى الولايات المتحدة في أول 4 شهور من هذا العام قد شهدت انخفاضا بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة، مقارنة بالأداء الجيد للصادرات في العام الماضي.ومن المتوقع أن يظهر التأثير الفعلي للتعريفات الجمركية الأمريكية البالغة 25%، والتي فرضتها الحكومة الأمريكية على واردات منتجات الصلب يوم الثامن عشر من شهر مارس الماضي، بدءا من شهر مايو الجاري.ووفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة اليوم الأربعاء، بلغت قيمة صادرات كوريا من الصلب إلى الولايات المتحدة في أول 4 أشهر من هذا العام مليارا و384 مليون دولار، بانخفاض نسبته 10.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويعد هذا التراجع كبيرا نسبيا مقارنة بانخفض صادرات الصلب الكورية إلى باقي دول العالم باستثناء الولايات المتحدة خلال نفس الفترة بنسبة 2.6%.وقال التقرير إن تأثيرات التعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس "ترامب" لم يظهر بعد في قطاع صناعة الحديد والصلب، مشيرا إلى أن هذه التأثيرات قد تظهر بدءا من شهر مايو الجاري أو يونيو القادم.