سام سونغ تحافظ على صدارتها في سوق التلفزيون العالمية

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حافظت شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات على صدارتها في سوق التلفزيون العالمية في الربع الأول من هذا العام، فيما تصدرت شركة "إل جي" للإلكترونيات سوق تفزيونات أوليد المزودة بوحدات بكسل ذاتية الإنارة.ووفقا لشركة "أومديا" لأبحاث السوق أمس الثلاثاء، حافظت "سام سونغ" على المركز الأول في سوق التلفزيونات العالمية من حيث حجم الشحنات والحصة السوقية القائمة على الإيرادات.وقد تمكنت "سام سونغ" من الحفاظ على ريادتها الاستثنائية في صناعة التلفزيونات لمدة 19 عاما، ومن المتوقع أن تحقق صدارتها في سوق التلفزيونات العالمية لـ20 عاما متتالية هذا العام.وأشار التقرير إلى أن حصة "سام سونغ" القائمة على الإيرادات في سوق التلفزيونات العالمية بلغت 30% في الربع الأول من هذا العام، بارتفاع نسبته 0.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتلتها كل من "إل جي" الكورية و"تي سي إل" و"هايسنس" و"سكاي واس" الصينية.