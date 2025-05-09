سيول وواشنطن تبحثان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية اليوم الأربعاء إن الأدميرال "كيم ميونغ سو" رئيس هيئة الأركان المشتركة أجرى مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء مع نظيره الأمريكي الجنرال "دان كاين"، والذي تولى منصبه مؤخرا.وأشاد الجانبان بإدارة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية بشكل مستقر، والحفاظ على موقف دفاعي مشترك بين البسيول وواشنطن دون أي خلل ، مؤكدين على أهمية تعزيز القدرات وجاهزية الوضع الدفاعي من أجل الاستجابة الفعالة للتعديدات المتزايدة من كوريا الشمالية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأسلحة النووية والصاروخية، والتهديدات السيبرانية، وذلك في ظل توسيع التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وأكد الجنرال "كيم" رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو التحالف الأكثر نموذجية وقوة في العالم ومحور رئيسي لحماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.ودعا الجانب الأمريكي إلى التعاون الوثيق من أجل تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان من خلال اجتماع رؤساء هيئات الأركان المشتركة للدول الثلاث المقرر انعقاده في كوريا في شهر يوليو القادم.