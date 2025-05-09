كوريا وأمريكا توسعان التعاون في صيانة وإصلاح وتشغيل أنظمة الأسلحة

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على توسيع قطاع التعاون في مجال صيانة وإصلاح وتشغيل أنظمة الأسلحة لتشمل الطائرات والدبابات إلى جانب السفن حاليا.وقالت هيئة الاقتناء الدفاعي إن رئيس الهيئة "سوك جونغ كون" قد اجتمع مع القائم بأعمال نائب وزير الدفاع الأمريكي لسياسات قاعدة الصناعات الدفاعية "فيك رامداس"، وذلك خلال زيارته لواشنطن أمس وأول من أمس، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال صيانة وإصلاح وتشغيل أنظمة الأسلحة.وصرح مسؤول في هيئة الاقتناء الدفاعي الكورية بأن الولايات المتحدة أعربت عن رضائها عن الخدمات التي تقدمها كوريا الجنوبية لصيانة وإصلاح وتشغيل الطائرات المقاتلة والدبابات التي تمتلكها القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وأضاف أن الهيئة تجري مناقشات مع الجانب الأمريكي بشأن إمكانية توسيع هذه الخدمات لتشمل المقاتلات والدبابات التابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في مناطق أخرى خارج كوريا.وعلى هامش زيارته لواشنطن، أجرى رئيس هيئة الاقتناء الدفاعي الكورية "سوك" محادثات مع نائب وزير البحرية الأمريكية "بريت سيدل"، حيث عرض خطة تفصيلية تتعلق بكيفية مساهمة كوريا الجنوبية في تعزيز قدرات البحرية الأمريكية، بما في ذلك بناء السفن العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية.