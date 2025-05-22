مرشح حزب قوة الشعب يتعهد بحل مشكلات المواصلات العامة في منطقة العاصمة

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تعهد المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب الحاكم "كيم مون سو" بحل المشاكل المتعلقة بوسائل النقل العام التي يستخدمها الركاب في منطقة سيول الكبرى، وذلك في أثناء جولته في مقاطعة "كيونغ كي".وفي كلمة ألقاها في محطة "هوا جونغ" في مدينة "كو يانغ" بمقاطعة "كيونغ كي" أمس الأربعاء، تعهد "كيم" بإحداث "ثورة في وسائل النقل العام" لضمان التنقل إلى أي مكان في منطقة العاصمة في غضون ساعة واحدة.ومن خلال تسريع بناء القطار السريع "جي تي إكس"، وعد مرشح الحزب بتخفيض وقت التنقل من "باجو" في شمال "كيونغ كي" إلى محطة سيول إلى 22 دقيقة، ومن "دونغ تان" في جنوب "كيونغ كي" إلى سيول، إلى 20 دقيقة.وتعهد "كيم" أيضا باستكشاف طرق أخرى لإدخال أشكال بديلة للنقل العام للمساعدة في تخفيض تكاليف التنقل لسكان "كو يانغ".ومن المقرر أن يواصل مرشح حزب قوة الشعب جولته في المقاطعة، حيث يزور "كيم بو" و"باجو" و"دونغ دو تشون" و"يانغ جو" و"نام يانغ جو".