ارتفاع قيمة الوون مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

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تحسنت قيمة العملة الكورية "وون" مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في حوالي 6 أشهر، أمس الأربعاء، وسط موقف الانتظار والترقب الذي يحيط بمفاوضات الصرف الأجنبي بين الولايات المتحدة واليابان.وارتفعت قيمة الوون الكوري بمقدار 5.2 وون مقابل الدولار الأمريكي مقارنة باليوم السابق، حيث بلغ سعر الإغلاق للتداولات الفورية في سيول في الساعة 3:30 من مساء أمس، 1387.2 وون للدولار الواحد.ويعتبر هذا السعر الأعلى منذ 8 نوفمبر 2024، عندما بلغ 1386.4 وون.وجاء هذا التحسن في قيمة الوون الكوري في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مفاوضات صرف العملة بين الولايات المتحدة واليابان، والتي من المقرر أن تجري على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي انطلقت في منتجع "بانف" الكندي أول من أمس الثلاثاء.كما ارتفع سعر صرف الين الياباني بنسبة 0.64% مقابل الدولار إلى 143.55 ين للدولار.جاء ذلك فيما بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة ثانية من المناقشات على مستوى العمل في واشنطن أول من أمس الثلاثاء، بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي تتبعها إدارة "دونالد ترامب".