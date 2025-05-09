كوريا الجنوبية وروسيا تعقدان أول مشاورات قنصلية منذ 7 سنوات

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عقدت كوريا الجنوبية وروسيا مشاورات قنصلية للمرة الأولى منذ 7 سنوات.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، أجرى "يون جو صوك" مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة، محادثات أمس في موسكو مع "أليكسي كليموف" رئيس القسم القنصلي في وزارة الخارجية الروسية.وخلال المشاورات القنصلية الثامنة عشرة بين كوريا الجنوبية وروسيا، ناقش الجانبان قضايا مختلفة، بما في ذلك كيفية تعزيز راحة الكوريين الجنوبيين الذين يدخلون إلى روسيا ويقيمون فيها ويغادرونها، بالإضافة إلى تدابير حمايتهم.واتفق الجانبان على أهمية التعاون القنصلي بين البلدين لحماية مواطني كل بلد منهما في بلد الآخر وتعزيز راحتهم.كما اتفق الجانبان على أن الاجتماع كان بمثابة فرصة ثمينة لإجراء مناقشات متعمقة حول تعزيز التعاون القنصلي الثنائي.وقد عُقد آخر اجتماع من هذا النوع في نوفمبر 2018 في موسكو.