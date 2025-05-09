سيول تحذر واشنطن من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات

Photo : YONHAP News

أعربت الدول والشركات الرئيسية المنتجة لأشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم عن القلق وحثت على ضبط النفس فيما يتعلق بتوجه الحكومة الأمريكية لفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات. ووفقا للسجل الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، تلقت وزارة التجارة الأمريكية حتى يوم 7 مايو 206 تعليقا فيما يتصل بالتحقيق في المادة 232 من قانون التوسع التجاري بشأن أشباه الموصلات المستوردة ومعدات التصنيع والمنتجات المشتقة.وأبرزت الحكومة الكورية الجنوبية في تعليقاتها أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تربطهما علاقات تكاملية، حيث تصدّر كوريا الجنوبية رقائق الذاكرة إلى الولايات المتحدة وتستورد الرقائق المنطقية الأمريكية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.وحذّرت كوريا الجنوبية من أن فرض رسوم جمركية أمريكية يمكن أن يُضعف تلك العلاقات، ويضعف في نهاية المطاف صناعة أشباه الموصلات الأمريكية.وشددت كوريا الجنوبية أيضا على أن الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتقدمة هي مكونات أساسية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، داعية إلى اتباع نهج "استراتيجي وحذر" بواسطة الولايات المتحدة.وطلبت سيول إيلاء واشنطن "اعتبارا خاصا"، وقالت إنه بالنظر إلى أن الشركات الكورية الجنوبية التي تبني مصانع لإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة ستضطر حتما إلى استيراد معدات ومواد تصنيع أشباه الموصلات في الوقت الحالي، فإن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبا على استثماراتها في الولايات المتحدة. وقد قدمت كل من اليابان وتايوان والصين والاتحاد الأوربي آراء وتعليقات، وكذلك الشركات الأمريكية.