سون هُنغ مين يحقق لقبه الأول مع توتنهام في الدوري الأوربي

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حقق لاعب كرة القدم الكوري "سون هُنغ مين"، في فريق "توتنهام" الإنغليزي لكرة القدم، إنجازا مهما بالفوز بلقبه الأول في مسيرته الكروية، حيث حصل فريق توتنهام على لقب الدوري الأوربي بعد فوزه على "مانشستر يونايتد" بهدف مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "سان ماميس" في مدينة بيلباو الإسبانية. وجاء هدف الفوز في الدقيقة 42 بواسطة اللاعب "برينان جونسون".وبهذا يكون فريق توتنهام قد فاز بلقب الدوري الأوربي لأول مرة منذ 17 عاما، أي منذ عام 2008.وقد شارك اللاعب سون في هذه المباراة كبديل، بدءا من الدقيقة 22 من الشوط الثاني ليحل محل "ريتشارد ليسون"، حيث لعب حوالي 32 دقيقة بما في ذلك الوقت المحتسب بدل الضائع، مساهما في تحقيق الفوز.وبعد 15 موسما في عالم كرة القدم الأوربية الاحترافية، منذ بدايته مع فريق "هامبورغ" الألماني في عام 2010، حقق سون أخيرا إنجاز التتويج باللقب.وعقب انتهاء المباراة، ذرف سون دموعا وهو يحتفل مع زملائه، مرتديا العلم الكوري الجنوبي على ظهره. وفي مراسم التتويج، رفع سون كأس البطولة كقائد لتوتنهام، وهو يلف العلم الكوري حول خصره، ليختتم بذلك لحظات لا تُنسى في مسيرته.