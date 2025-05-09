الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

تشغيل أول قطار لمترو الأنفاق في سيول مبكرا بنصف ساعة بدءا من أغسطس

Write: 2025-05-22 13:55:22Update: 2025-05-22 13:59:28

تشغيل أول قطار لمترو الأنفاق في سيول مبكرا بنصف ساعة بدءا من أغسطس

Photo : KBS News

أعلنت  بلدية  سيول  أمس  الأربعاء  أنها  ستبدأ  في  شهر  أغسطس  القادم  تشغيل  أولى  رحلات  مترو  الأنفاق في  منطقة  العاصمة للخطوط  من  1  إلى  8  مبكرا  بنصف  ساعة،  لتنطلق في  الساعة  الخامسة صباحا  بدلا  من  الخامسة  والنصف حاليا.
وجاء  هذا  القرار  بهدف  تسهيل  استخدام وسائل  النقل  العام  للعاملين  الذين  يبدؤون  عملهم  في  ساعات  الفجر  الأولى، مثل  عمال  النظافة وحراس  الأمن. 
وكانت  بلدية  سيول  قد  قامت  بتشغيل "حافلات  الفجر  ذاتية  القيادة"  في  شهر  نوفمبر الماضي  لمساعدة  هؤلاء  العمال  في  تنقلاتهم  الصباحية.
وحتى  الآن،  يتوجب  على  العمال  الذين  يتجهون  إلى  عملهم  في  ساعات  الفجر  المبكرة  الاعتماد بشكل  أساسي  على  الحافلات  بدلا  من  المترو، حيث  تبدأ  حافلات المدينة  في  العمل  في  حوالي  الساعة  4  صباحا. 
وتوقعت  البلدية أن  يسفر  هذا  الإجراء  عن  تسهيل  عمليات النقل  بين  الحافلات والمترو.
  تجدر  الإشارة  إلى  أن  تعديل  أوقات  التشغيل سينطبق  فقط  على  أقسام  المترو داخل  مدينة  سيول. 
وتخطط  بلدية  سيول  للتنسيق مع  شركة  السكك  الحديدية  الكورية للتبكير  بموعد  أول  قطار  مترو  ينطلق  من  مناطق  العاصمة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;