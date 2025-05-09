تشغيل أول قطار لمترو الأنفاق في سيول مبكرا بنصف ساعة بدءا من أغسطس

Photo : KBS News

أعلنت بلدية سيول أمس الأربعاء أنها ستبدأ في شهر أغسطس القادم تشغيل أولى رحلات مترو الأنفاق في منطقة العاصمة للخطوط من 1 إلى 8 مبكرا بنصف ساعة، لتنطلق في الساعة الخامسة صباحا بدلا من الخامسة والنصف حاليا.وجاء هذا القرار بهدف تسهيل استخدام وسائل النقل العام للعاملين الذين يبدؤون عملهم في ساعات الفجر الأولى، مثل عمال النظافة وحراس الأمن.وكانت بلدية سيول قد قامت بتشغيل "حافلات الفجر ذاتية القيادة" في شهر نوفمبر الماضي لمساعدة هؤلاء العمال في تنقلاتهم الصباحية.وحتى الآن، يتوجب على العمال الذين يتجهون إلى عملهم في ساعات الفجر المبكرة الاعتماد بشكل أساسي على الحافلات بدلا من المترو، حيث تبدأ حافلات المدينة في العمل في حوالي الساعة 4 صباحا.وتوقعت البلدية أن يسفر هذا الإجراء عن تسهيل عمليات النقل بين الحافلات والمترو.تجدر الإشارة إلى أن تعديل أوقات التشغيل سينطبق فقط على أقسام المترو داخل مدينة سيول.وتخطط بلدية سيول للتنسيق مع شركة السكك الحديدية الكورية للتبكير بموعد أول قطار مترو ينطلق من مناطق العاصمة.