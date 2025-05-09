أضرار جسيمة تصيب مدمرة كورية شمالية جديدة خلال حفل تدشينها

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تعرضت مدمرة كورية شمالية جديدة تزن 5 آلاف طن لأضرار جسيمة خلال حفل تدشينها.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إنه قد "وقع حادث خطير" أدى إلى أضرار جسيمة في المدمرة الجديدة خلال حفل تدشينها الذي أقيم في حوض بناء السفن في مدينة تشونغ جين.وأوضح التقرير أن الحادث وقع "بسبب القيادة غير الماهرة والإهمال في التشغيل، مما أدى انفصال مزلقة التدشين من الجزء الخلفي من السفينة أولا، وبالتالي جنوحها وحدوث ثقوب في قاع السفينة في بعض الأقسام، مما أخل بتوازنها في نهاية المطاف.وأضاف التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي " كيم جونغ أون" الذي حضر حفل التدشين وشاهد الحادث بأكمله، وصفه بأنه "حادث خطير وجسيم، وعمل إجرامي لا يمكن قبوله أو التسامح معه بأي حال من الأحوال، وقد نشأ بشكل رئيسي عن الإهمال وعدم المسؤولية وانعدام الخبرة".وأصدر تعليمات بإعادة المدمرة إلى حالتها الأصلية على وجه السرعة، حيث إن ذلك يعتبر مسألة سياسية ترتبط بشكل مباشر بسلطة الدولة، وبالتالي يتوجب إكمالها قبل اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمل في شهر يونيو القادم.