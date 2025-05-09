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السياسية

36 مليون حالة تسريب معلومات شخصية في كوريا خلال الربع الأول من هذا العام

Write: 2025-05-22 13:56:29Update: 2025-05-22 14:02:25

36 مليون حالة تسريب معلومات شخصية في كوريا خلال الربع الأول من هذا العام

Photo : YONHAP News

تبين  أن  حجم  المعلومات الشخصية  التي  تم  تسريبها  في  كوريا  الجنوبية خلال  الربع  الأول  من  هذا  العام،  بما  في  ذلك  حادث  القرصنة على  شركة  إس  كي  للاتصالات، قد  زاد  بحوالي 3  أضعاف  مقارنة بنفس  الفترة  من  العام  الماضي.
جاء  ذلك  في  تقرير  صادر  عن  لجنة  حماية  المعلومات  الشخصية، حيث  أوضح  أن  حجم  تسريبات المعلومات  الشخصية  هذا  العام  قد  ارتفع  بسرعة  إلى  مستوى  الأزمة،  بسبب  عدة  حوادث  مثل  حادثة  شركة  إس  كي  للاتصالات.
وقدّم  "كانغ ديه  هيون"  مدير  قسم  التحقيقات في  وكالة  حماية  المعلومات  الشخصية الكورية  نتائج  تحليلات في  هذا  الصدد، ضمن  التقرير  بعنوان "الوضع  الحالي  لحوادث تسرب  المعلومات  الشخصية واتجاهات  الاستجابة"،  أمام  "منتدى  سياسات المعلومات  الشخصية"  الذي  عقد  في  جمعية  البنوك اليوم.  وبحسب  التقرير، فإن  عدد  البلاغات حول  تسرب  المعلومات الشخصية  في  الفترة من  عام  2022  إلى  عام  2024،  قد  بلغ  حوالي  300  حالة  سنويا،  بينما  وصل  عدد  البلاغات  إلى  113  خلال  الربع  الأول  في  هذا  العام.
وأشار  التقرير إلى  أن  عدد  التسريبات  استمر  في  الارتفاع ليصل  إلى  648  ألف  حالة  في  عام  2022،  و10  ملايين  و112  ألف  حالة  في  عام  2023،  و13  مليونا  و770  ألف  حالة  في  عام  2004. 
وفي  هذا  العام،  بلغ  العدد  36  مليون  حالة،  بما  في  ذلك  حوالي  25  مليون  حالة  تسريب  من  شركة  إس  كي  خلال  الربع  الأول.
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