المرشحون الرئاسيون يركزون في حملاتهم الانتخابية على الطاقة والإصلاح السياسي

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زار مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة "لي جيه ميونغ" جزيرة جيجو اليوم لأول مرة ضمن حملته الانتخابية، حيث شدد على أهمية الاستفادة من طاقة الرياح، وأنه يتوجب تحويل جيجو لتصبح منطقة رائدة في صناعة الطاقة المتجددة.وأشار إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن تصبح طاقة الرياح أرخص من الوقود الأحفوري في المستقبل، وبالتالي يجب على كوريا الانتقال بسرعة إلى مجتمع يعتمد على الطاقة المتجددة.وسوف يتوجه "لي" إلى منطقة يانغ سان بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ لمواصلة حملته الانتخابية، والمشاركة في حفل بمناسبة الذكرى السادسة عشرة على وفاة الرئيس الأسبق "روه موهيون".من ناحية أخرى، يواصل "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب للرئاسة، حملته الانتخابية في منطقة العاصمة لليوم الرابع على التوالي، حيث يلتقي بمسؤولين من الدوائر التجارية والطبية والزراعية في سيول ومقاطعة كيونغ كي.وقد طرح كيم تعهدات بالإصلاح السياسي تشمل تقصير فترة الرئاسة إلى 3 أعوام في حالة انتخابه، وتخفيض عدد أعضاء البرلمان بنسبة 10%، وتعيين مراقب خاص يوصي به حزب المعارضة. وشدد كيم على ضرورة تجديد الأجيال، وتعهد بتعيين أكثر من ثلث أعضاء مجلس الوزراء من أفراد تقل أعمارهم عن 40 عاما.أما "لي جون صوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد فقد واصل حملته الانتخابية في سيول ومدينة إنتشون اليوم.