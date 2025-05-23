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السياسية

تقارير تتحدث عن احتمال سحب 4500 جندي أمريكي من كوريا الجنوبية

Write: 2025-05-23 09:09:15

تقارير تتحدث عن احتمال سحب 4500 جندي أمريكي من كوريا الجنوبية

Photo : KBS News

أفادت بعض التقارير بأن الولايات المتحدة تدرس سحب الآلاف من جنودها الموجودين من كوريا الجنوبية.

ونقل تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الخميس عن مصادر عسكرية مسؤولة قولها إن وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، تبحث بعض الخطط لسحب ما يقرب من 4500 جندي أمريكي من كوريا الجنوبية وإعادة نشرهم في أماكن أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك "غوام".

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي في سياق مراجعة غير رسمية للسياسات التي تدرس موقف واشنطن تجاه كوريا الشمالية.

وأكد التقرير أنه لم يتم حتى الآن إبلاغ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باقتراح سحب القوات، حيث إنه أحد الأفكار التي يناقشها كبار المسؤولين الذين يجرون مراجعة للسياسات.

كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم البنتاغون قوله إنه لا توجد أي إعلانات سياسية بشأن أي تخفيض محتمل للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.
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