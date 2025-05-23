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السياسية

المرشحون الرئاسيون يستعدون لإجراء مناظرة تلفزيونية حول القضايا الاجتماعية

Write: 2025-05-23 09:09:50

المرشحون الرئاسيون يستعدون لإجراء مناظرة تلفزيونية حول القضايا الاجتماعية

Photo : YONHAP News

سيعقد 4 من المرشحين للانتخابات الرئاسية الكورية المقرر لها يوم 3 يونيو القادم، مناظرتهم التلفزيونية الثانية، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية الكورية لمناظرات الانتخابات تلك المناظرة في الساعة الثامنة من مساء اليوم في استوديو "كي بي إس" في سيول، حيث يناقش كل من مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" ومرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو" ومرشح حزب الإصلاح "لي جون صوك" ومرشح حزب العمل الديمقراطي "كوان يونغ غوك" في البداية استراتيجيات التغلب على الصراع الاجتماعي وتعزيز الوحدة.

كما ستوفر المناظرة، التي تستمر ساعتين، فرصة لتقييم تعهدات كل مرشح في حملته الانتخابية المتعلقة بإصلاح نظام معاشات التقاعد والإصلاح الطبي وتدابير الاستجابة لأزمة المناخ.

ومن المقرر أن يشارك المرشحون الأربعة في المناظرة التلفزيونية الثالثة والأخيرة حول القضايا السياسية يوم الثلاثاء القادم.
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