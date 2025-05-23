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الدولية

المخابرات الأمريكية تؤكد أن الصين صارت على رأس أولوياتها

Write: 2025-05-23 10:20:53

المخابرات الأمريكية تؤكد أن الصين صارت على رأس أولوياتها

Photo : Central Intelligence Agency

قال "مايكل إليس" نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، "سي آي إيه"، إن السباق التكنولوجي مع الصين صار هو الأولوية القصوى للمخابرات الأمريكية.
وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أول من أمس الأربعاء، قال "إليس" إن الأولوية القصوى للقيادة الجديدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية هي الصين، وأن الوكالة ستساعد الشركات الأمريكية في الحفاظ على "التفوق التكنولوجي الحاسم" في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا البطاريات.
وقال "إليس"، الذي يهدف إلى تجديد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع مديرها "جون راتكليف" منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، إن الصين هي "التهديد الوجودي للأمن الأمريكي" بطريقة لم تواجهها الولايات المتحدة من قبل.
وأضاف أن روسيا ستظل تمثل تحديا وأولوية لجمع المعلومات المخابراتية، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية.

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