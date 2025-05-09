مرشح حزب قوة الشعب يكشف عن تعهداته للإصلاح السياسي

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كشف مرشح حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا "كيم مون سو" عن عدد من مقترحات الإصلاح السياسي أمس الخميس، بهدف تمييز نفسه عن منافسه "لي جيه ميونغ"، مرشح الحزب الديمقراطي.وفي مؤتمر صحفي طارئ عُقد في مقر الحزب في سيول، اقترح "كيم" تقليص فترة ولاية الرئيس القادم إلى 3 أعوام وتعديل الدستور لتغيير فترة الرئاسة إلى 4 أعوام مع الحق في الترشح لإعادة الانتخاب.وتعهد "كيم" أيضا بإلغاء الحصانة من الملاحقة القضائية لنواب البرلمان، وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية بنسبة 10%.ويسعى "كيم" على ما يبدو إلى تمييز نفسه عن مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" بشأن تدابير الإصلاح السياسي، حيث لا تتضمن تعهدات "لي" أي إشارة إلى فترة ولاية الرئيس القادم وتركز على السعي إلى تعديل دستوري يسمح للرئيس بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 4 أعوام.كما لا تتضمن تعهدات "لي" أيضا المساس بالحصانة من الملاحقة القضائية لنواب البرلمان أو تعديل حجم البرلمان.