مرشح الحزب الديمقراطي يتعهد بدعم شبكة الضمان الاجتماعي

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تعهد مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة "لي جيه ميونغ" بإنشاء "مجتمع أساسي" يضمن أساسيات الحياة لجميع الناس، استنادا إلى الحق في السعي لتحقيق السعادة وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.وفي منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، قال "لي" إن مجتمعه المتصور لن يُبقي على سياسات الرعاية الاجتماعية المجتزأة أو توزيع الدخل، وسيكون لديه شبكة ضمان اجتماعي كاملة بدون ثغرات.ولتحقيق هذه الغاية، تعهد "لي" بالتوسع التدريجي في العلاوة الشهرية للأطفال، وتقديم وديعة بالتقسيط للشباب البالغين لمساعدتهم على بناء ثروة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنشاء نظام شامل لحماية الدخل لكل دورة حياة.وقال "لي" أيضا إنه سيؤسس لجنة ستُكلف بإنشاء مثل هذا المجتمع مع وضع الرؤى وأهداف السياسة والمهام الرئيسية لجعل المجتمع الأساسي حقيقة واقعة، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على تنفيذ السياسات ذات الصلة.وفي إشارة إلى أنه لا يمكن إنشاء مجتمع أساسي بجهود الحكومة وحدها، قال "لي" إنه سيسعى إلى بناء نظام للتعاون مع الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني مع مراجعة القوانين والأنظمة ذات الصلة.