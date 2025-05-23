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الكوريتان

كوريا الشمالية تبدأ تحقيقات في حادث المدمرة

Write: 2025-05-23 10:29:35

كوريا الشمالية تبدأ تحقيقات في حادث المدمرة

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية بدأت تحقيقات في الحادث الذي وقع مؤخرا في أثناء إطلاق مدمرة حديثة الصنع تزن 5 آلاف طن.
وأوضح التقرير أن فريقا يضم مدعين عامين وخبراء بدأ تحقيقات واسعة النطاق فيما وصفته وكالة الأنباء في البداية بأنه "حادث خطير" وقع في حوض "تشونغ جين" لبناء السفن أول من أمس الأربعاء.
وفي تقريرها الأخير قالت وكالة الأنباء المركزية إن الأضرار "ليست جسيمة"، وأنه لم تحدث ثقوب في قاع السفينة الحربية.
وأضاف التقرير أن ميمنة بدن السفينة تعرضت للخدش وتدفقت مياه البحر إلى الجزء الخلفي من السفينة عبر قناة الإنقاذ.
وأشر التقرير أيضا إلى أن الخبراء قدروا أن الأمر سيستغرق يومين أو 3 أيام لإعادة توازن المدمرة عن طريق نزح مياه البحر من الغرفة المغمورة بالمياه وجعل مقدمة السفينة تغادر قناة الانزلاق، وأن الأمر قد يستغرق حوالي 10 أيام لإصلاح جانب السفينة.
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