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الاقتصادية

انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في كوريا خلال أبريل

Write: 2025-05-23 10:32:16

انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في كوريا خلال أبريل

Photo : YONHAP News

شهدت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية انخفاضا طفيفا خلال شهر أبريل الماضي، مع انخفاض أسعار الفحم والمنتجات الزراعية.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات سجل 120.24 نقطة في أبريل، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق، ومقارنة بالعام الماضي ارتفع المؤشر بنسبة 0.9%.
وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية ومنتجات الغابات بنسبة 1.5% في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق.
وانخفضت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، مع تراجع أسعار الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 2.6%، بينما ارتفعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 0.4%.
ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار العرض المحلي، المحسوب على أساس أسعار المنتجين وأسعار الواردات، بنسبة 0.6% على أساس شهري في أبريل.
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