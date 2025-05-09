سيول تنفي صحة تقارير حول تخفيض حجم القوات الأمريكية في كوريا

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قالت وزارة الدفاع في سيول اليوم الجمعة إنه لم يتم إجراء أي مناقشات على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تخفيض حجم الوجود العسكري الأمريكي في كوريا، نافية صحة التقارير التي تحدثت عن أن واشنطن تدرس تخفيض بالآلاف من جنودها لدى كوريا.وأضافت الوزارة أن القوات الأمركية في كوريا هي عنصر أساسي للتحالف بين سيول وواشنطن، وأنها تقوم بدور في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة من خلال الحفاظ على موقف دفاعي مشترك قوي مع الجيش الكوري الجنوبي، وردع الغزو والاستفزازات الكورية الشمالية.وأكدت وزارة الدفاع أن كوريا الجنوبية سوف تواصل التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.وكانت صحيفة وول سترويت جورنال الأمريكية قد نشرت تقريرا أمس الخميس قالت فيه إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس إمكانية نقل حوالي 4500 جندي، من بين 28 ألفا و500 جندي أمريكي متمركزين حاليا في كوريا الجنوبية، إلى مناطق أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة.