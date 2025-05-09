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السياسية

مرشح الحزب الديمقراطي يواصل صدارته في استطلاعات الرأي

Write: 2025-05-23 11:58:03Update: 2025-05-23 14:26:02

مرشح الحزب الديمقراطي يواصل صدارته في استطلاعات الرأي

Photo : YONHAP News

وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من مايو الجاري على 1002 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد "لي جيه ميونغ" المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى 45%، وتلاه كل من "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب الحاكم بـ36%، ثم "لي جون صوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد المعارض بـ10%.
وشهدت معدلات تأييد "لي جيه ميونغ" انخفاضا بنسبة 6% مقارنة الأسبوع الأسبق، فيما زادت معدلات تأييد كل من "كيم مون سو" بـ7%، و"لي جون صوك" بـ2%.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض بلغت 42%، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 36%، وحزب الإصلاح الجديد المعارض 6%.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.
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