3 % زيادة في استخدام الكوريين للبطاقات الائتمانية في الخارج

زاد مستوى استخدام المواطنين الكوريين لبطاقاتهم الائتمانية في الخارج مع استمرار الزيادة في السفر إلى الخارج.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ حجم نفقات الكوريين في الخارج باستخدام البطاقات الائتمانية خلال الربع الأول من هذا العام 5 مليارات و346 مليون دولار، بانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بالربع الأسبق، وبزيادة قدرها 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة عدد المسافرين الكوريين إلى الخارج، حيث بلغ عدد المسافرين خلال الربع الأول من هذا العام 7 ملايين و790 ألف شخص، بعد أن كان 7 ملايين و420 ألف شخص خلال نفس الفترة من العام الماضي.وبلغ إجمالي نفقات الكوريين في الخارج باستخدام بطاقات الائتمان في العام الماضي 21 مليارا و721 مليون دولار.