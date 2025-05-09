المرشحون الرئاسيون يواصلون حملاتهم الانتخابية مشيدين بإنجازات الرئيس الأسبق روه مو هيون

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بمناسبة الذكرى السادسة عشرة على وفاة الرئيس الكوري الأسبق "روه مو هيون"، واصل أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية حملاتهم اليوم الجمعة.وزار "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي قرية بونغ ها في مدينة كيم هيه، ليقدم تحية لقبر الرئيس الأسبق الراحل "روه مو هيون".وفي كلمة خلال الزيارة، قال "لي" إنه يسعى إلى مواصلة تحقيق الحلم الكبير للرئيس الأسبق الراحل "روه مو هيون" الذي حاول حماية الديمقراطية ضد الامتيازات القائمة والنزعات الإقليمية.كما حضر "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب الحاكم اجتماعا على الإفطار من أجل بحث القضايا الوطنية، حيث ناقش مع المشاركين القضايا المتعلقة بسبل تحقيق التماسك والوحدة الاجتماعية وحل مشاكل الركود الاقتصادي والاستقطاب.أما "لي جون صوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد المعارض فقد قام بزيارة لقبر الرئيس الأسبق الراحل "روه مو هيون".