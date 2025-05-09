سيول تنفي مناقشة سحب قوات أمريكية

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ردا على التقارير التي تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، تدرس تخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بمقدار 4500 جندي، صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنه لم يتم إجراء أي نقاش على الإطلاق بين سيول وواشنطن بشأن سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تعد رمزا وأساسا للتحالف بين البلدين، وقد ساهمت خلال الأعوام السبعين الماضية في ردع تهديدات كوريا الشمالية وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.وأضاف المسؤول أن قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، قد شددا مؤخرا على أهمية الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، وأعربا أيضا عن موقف سلبي تجاه سحب أو تخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.وأكد أن سيول وواشنطن ستستمران في بذل جهود للحفاظ على موقف دفاعي مشترك قوي وتعزيزه.