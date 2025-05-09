كوريا الشمالية تنتقد اجتماع الأمم المتحدة بشان حقوق الإنسان فيها

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وصفت كوريا الشمالية الاجتماع رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عقد مؤخرا بشأن وضع حقوق الإنسان فيها، بأنه "استفزاز ذو دوافع سياسية".جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجمعية الكورية الشمالية لدراسات حقوق الإنسان اليوم الجمعة، حيث أضاف أن الجمعية تدين ذلك الاجتماع باعتباره انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، اللذين ينصان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ووصفه بأنه "انتهاك جسيم لكرامة وسيادة كوريا الشمالية".واتهمت الجمعية الكورية الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأخرى، بالانخراط في حملة تشهير شنيعة ضد بيونغ يانغ.كما نددت الجمعية بالمنشقين الكوريين الشماليين الذين تحدثوا خلال اجتماع الأمم المتحدة ووصفتهم بأنهم "حفنة من الحثالة".وقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى يوم الثلاثاء الماضي من أجل مناقشة الانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.