سفارة سلطنة عُمان تنظم ملتقى ترويجيا لشركات السفر والسياحة الكورية

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نظمت سفارة سلطنة عُمان في جمهورية كوريا، بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، ملتقى ترويجيا لشركات السفر والسياحة الكورية في سيول يوم 23 مايو الجاري، بهدف تبادل الخبرات والتعريف بالمقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها سلطنة عمان، بما يسهم في تشجيع القطاع السياحي الكوري الجنوبي على إدراج السلطنة ضمن وجهاته المفضلة، وتعزيز فرص التعان السياحي بين البلدين.وجاء تنظيم هذه الفعالية في إطار دعم رؤية عمان 2040، التي تضع ضمن أولوياتها تنمية قطاع السياحة كمصدر بديل ومستدام للدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.وافتتح الملتقى بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة السفير/ زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا، حيث أكد على أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الدبلوماسية العامة التي تهدف الى تعزيز التفاهم بين الشعوب، وتوسيع أطر التعاون بين سلطنة عمان وكوريا في مختلف المجالات وعلى رأسها السياحة والثقافة. كما أعرب عن استعداد السفارة لدعم أي مبادرة من شانها تعزيز التعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.كما ألقت السيدة/ ساجدة بنت راشد الغيثية، مديرة دائرة التسويق السياحي في وزارة التراث والسياحة، كلمة أكدت فيها على ان الاستراتيجية الوطنية للسياحة المنبثقة عن رؤية عمان 2040 تهدف إلى توفير بيئة جاذبة للسياحة من خلال تشريعات حديثة وتطوير مستمر للبنية التحتية والمرافق السياحية.