توقعات بدرجات حرارة أعلى من المعدلات في كوريا خلال الصيف

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تقريرا تضمن توقعاتها لحالة الطقس خلال الثلاثة أشهر القادمة، حيث قالت إنه من المرجح أن يشهد شهر يونيو درجات حرارة مرتفعة لمعدلات غير معتادة، مع استمرار هذا الاتجاه خلال شهري يوليو وأغسطس.وأوضح التقرير أنه نظرا لارتفاع درجات حرارة سطح البحر باستمرار في مناطق المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ منذ فصل الربيع، فمن المتوقع أن تهب رياح ذات درجات حرارة مرتفعة ورطبة من الجنوب، مما سيؤدي إلى صيف شديد الحرارة.وعلى الرغم من أن التوقعات أشارت أيضا إلى مستويات متوسطة لهطول الأمطار الصيفية، إلا أن هطول الأمطار الغزيرة قد يزداد تواترا في بداية موسم الأمطار الشهر القادم.وأشار التقرير أيضا إلى أنه من غير المتوقع أن تؤثر الأعاصير على كوريا أكثر من الأعوام الماضية، لكنه حذر من أن الكوارث الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مثل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي والأمطار الغزيرة، لا تزال قائمة.وأورد التقرير بيانات أظهرت أن معدل هطول الأمطار التراكمي على مستوى البلاد خلال الأشهر الستة الماضية بلغ حوالي 93% من المتوسط السنوي، كما أظهرت أيضا أن بعض المناطق، مثل يونغ دونغ في مقاطعة كانغ وان، تعاني من الجفاف. وبناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية الكورية للشهر القادم، من المتوقع أن ينتهي موسم الجفاف قريبا.