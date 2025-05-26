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الاقتصادية

انخفاض أرباح القطاع الزراعي الكوري بـ14% العام الماضي بسبب الأحوال الجوية

Write: 2025-05-26 09:03:42

انخفاض أرباح القطاع الزراعي الكوري بـ14% العام الماضي بسبب الأحوال الجوية

Photo : YONHAP News

انخفضت أرباح القطاع الزراعي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 14% بسبب الظروف الجوية غير العادية، بما في ذلك موجات الحر وتساقط الثلوج بكثافة، بينما قفزت أرباح قطاع مصائد الأسماك بنسبة 30% بسبب ارتفاع أسعار الأعشاب البحرية.
ووفقا لنتائج مسح اقتصاديات الزراعة وصيد الأسماك لعام 2024، الذي أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية، انخفض متوسط دخل الأسر الزراعية في العام الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بالعام الأسبق ليصل إلى 55.97 مليون وون، أي ما يزيد عن 40 ألف دولار أمريكي.
وبشكل عام، انخفضت أرباح بيع السلع الزراعية بنسبة 14.1% بسبب تزايد الأضرار التي لحقت بمربي الماشية نتيجة لموجات الحر وتساقط الثلوج بكثافة.
ومع ذلك، شهدت أرباح قطاع مصائد الأسماك ارتفاعا بنسبة 30.2% مقارنة بالعام الأسبق، بفضل تضاعف أسعار الأعشاب البحرية.
وارتفع متوسط الدخل السنوي لأسر الصيادين بنسبة 16.2% على أساس سنوي ليصل إلى 63.65 مليون وون، وهو أعلى رقم منذ بدء جمع الإحصاءات عام 1963.
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