كوريا تتبرع بـ5 مليارات وون لدعم اليونسكو في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي

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قررت حكومة كوريا الجنوبية التبرع بمبلغ مليار وون، أي 731 ألف دولار أمريكي، سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة، من أجل دعم جهود منظمة التعليم والثقافة والعلوم، يونسكو، في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي العالمي ونقله.وفي هذا الإطار، وقّعت هيئة التراث الكوري اتفاقية إطارية مع اليونسكو في باريس يوم الجمعة الماضي بشأن المساهمة في صندوق التراث الثقافي غير المادي، بموجب اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الوكالة الكورية الجنوبية واليونسكو في إنشاء منصة إلكترونية لمشاركة نماذج من الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي ونقله.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تُنشئ فيها كوريا صندوقا منفصلا لمبادرة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.وتسعى كوريا الجنوبية للحصول على عرض لاستضافة الدورة الكاملة للجنة التراث العالمي لعام 2026 لأول مرة منذ اجتماعها الافتتاحي في عام 1977.