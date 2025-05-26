بدء طباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية الكورية

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بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية، وهي الجهة الرقابية على الانتخابات، في طباعة بطاقات الاقتراع أمس الأحد للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها يوم 3 يونيو.وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الطباعة بدأت أمس الأحد وفقا للوائح إدارة الانتخابات الرسمية، والتي بموجبها يمكن بدء طباعة بطاقات الاقتراع بعد 13 يوما من الموعد النهائي لتسجيل المرشحين.وأضافت اللجنة أنها أخذت في الاعتبار أيضا الوقت اللازم لطباعة بطاقات الاقتراع ومتطلبات نشر نموذج الاقتراع بحلول يوم 27 مايو.وسوف تُحتسب فقط حالات الاستقالات أو الوفيات التي حدثت يوم السبت أو قبله.ولن تُدرج حالات الاستقالات أو الوفيات التي حدثت بعد يوم السبت في أوراق الاقتراع.