واشنطن تطلب من سيول معالجة الحواجز غير الجمركية في محادثات التجارة

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أفادت بعض التقارير بأن حكومة الولايات المتحدة طلبت من كوريا الجنوبية معالجة مختلف الحواجز غير الجمركية خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الأخيرة، مشيرة إلى قضايا مُبينة في تقرير حول حواجز التجارة الخارجية.ووفقا لمصادر حكومية أمس الأحد، أثارت إدارة دونالد ترامب هذه المخاوف خلال الجولة الثانية من المناقشات الفنية حول التعريفات الجمركية الأمريكية المتبادلة والمسائل ذات الصلة، في واشنطن الأسبوع الماضي.وأفادت التقارير بأن المسؤولين الأمريكيين سلطوا الضوء خلال المحادثات على مستوى فرق العمل، على العديد من القضايا غير الجمركية المتعلقة بالحواجز الجمركية، والتي تم تحديدها في تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2025، الذي نشره مكتب الممثل التجاري الأمريكي في شهر مارس الماضي.ويشير التقرير السنوي إلى حظر كوريا الجنوبية طويل الأمد على استيراد لحوم الأبقار الأمريكية من الماشية التي يبلغ عمرها 30 شهرا أو أكثر، وقال إن هذا "الإجراء الانتقالي" لا يزال ساريا منذ 16 عاما.وبالإضافة إلى ذلك، يُبرز التقرير المخاوف بشأن سياسة كوريا الجنوبية المتعلقة بـ"التعويض" في تجارة الدفاع، واللوائح المتعلقة بالانبعاثات على السيارات المستوردة، وسياسات تسعير الأدوية.