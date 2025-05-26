ارتفع الوون الكوري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار في سبعة أشهر

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة العملة الكورية وون مقابل الدولار الأمريكي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر.ووفقا لمصادر مطلعة في سوق صرف العملات الأجنبية في سيول، أمس الأحد، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مقابل الوون الكوري الجنوبي ألفا و366.5 وون في تعاملات ليلة الجمعة. ويُمثل هذا أقوى سعر صرف للوون منذ 16 أكتوبر من العام الماضي، عندما تم تسجيل ألف و364.5 وون للدولار الواحد.وبذلك يكون الوون قد استعاد مستوياته التي سُجِّلت آخر مرة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي وأزمة الأحكام العرفية في ديسمبر.وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة العملة المحلية بنسبة 2.45% مقابل الدولار الأمريكي، مما جعلها ثاني أكبر رابح بين العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان والدولار التايواني.