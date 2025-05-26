النفقات الطبية للكوريين تتجاوز مليون وون للفرد سنويا

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أفاد تقرير حديث بأن متوسط إنفاق الكوريين الجنوبيين على النفقات الطبية بلغ أكثر من مليون وون للشخص الواحد.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة التأمين الصحي الوطنية الكورية أمس الأحد، بلغ متوسط النفقات الطبية للأسرة الواحدة حوالي 2.97 مليون وون في عام 2022، بينما بلغت تكاليف الفرد مليونا و35 ألفا و411 وون.وقد شهد كلا الرقمين زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام الأسبق.وتمثل النفقات الطبية التي تدفعها الأسر والأفراد التكاليف الفعلية التي يتحملها الفرد، باستثناء التغطية التي يوفرها نظام التأمين الصحي الوطني.وقال التقرير إنه بين عامي 2019 و2022، ارتفعت النفقات الطبية المنزلية بنسبة 42.6%، بينما ارتفعت نفقات الفرد بنسبة 33.2%، بعدما كانت 780 ألف وون في عام 2019.