إس كي تواصل عمليات استبدال بطاقات الهاتف

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة إس كي للاتصالات أمس الأحد أن أكثر من 300 ألف مستخدم استبدلوا بطاقات الهاتف الخاصة بهم يوميا منذ يوم الاثنين الماضي.ووفقا لشركة الاتصالات الرائدة في كوريا الجنوبية، استلم حوالي 300 ألف مستخدم بطاقات هاتف جديدة يوم السبت، مسجلة بذلك اليوم السادس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد عمليات الاستبدال اليومية هذا الرقم.وفي المجمل، استبدل 4.17 مليون مستخدم بطاقات الهاتف الخاصة بهم، بينما لا يزال 4.82 مليون مستخدم في انتظار الحجوزات.وأكدت شركة إس كي للمستخدمين أن استبدال أو إعادة ضبط بطاقة الهاتف لن يؤثر على اشتراكهم في خدمة حماية بطاقات الهاتف.كما أشارت الشركة إلى أنه بالنسبة لبطاقات الهاتف الإلكترونية، فقد تتطلب بعض الأجهزة إعادة التسجيل في خدمة حماية بطاقة الهاتف.