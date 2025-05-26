الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

إس كي تواصل عمليات استبدال بطاقات الهاتف

Write: 2025-05-26 10:05:46

إس كي تواصل عمليات استبدال بطاقات الهاتف

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة إس كي للاتصالات أمس الأحد أن أكثر من 300 ألف مستخدم استبدلوا بطاقات الهاتف الخاصة بهم يوميا منذ يوم الاثنين الماضي.
ووفقا لشركة الاتصالات الرائدة في كوريا الجنوبية، استلم حوالي 300 ألف مستخدم بطاقات هاتف جديدة يوم السبت، مسجلة بذلك اليوم السادس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد عمليات الاستبدال اليومية هذا الرقم.
وفي المجمل، استبدل 4.17 مليون مستخدم بطاقات الهاتف الخاصة بهم، بينما لا يزال 4.82 مليون مستخدم في انتظار الحجوزات.
وأكدت شركة إس كي للمستخدمين أن استبدال أو إعادة ضبط بطاقة الهاتف لن يؤثر على اشتراكهم في خدمة حماية بطاقات الهاتف.
كما أشارت الشركة إلى أنه بالنسبة لبطاقات الهاتف الإلكترونية، فقد تتطلب بعض الأجهزة إعادة التسجيل في خدمة حماية بطاقة الهاتف.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;