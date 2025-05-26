مرشحو الرئاسة يحشدون الدعم في منطقة العاصمة

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يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، المقرر لها يوم 3 يونيو القادم، حملاتهم الانتخابية بالسعي لحشد الدعم في منطقة العاصمة الكبرى. وفي هذا الإطار، سيُجري "لي جيه ميونغ" المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، حملة انتخابية في مقاطعة كيونغ كي اليوم الاثنين، حيث يلتقي بطلاب الجامعات في جامعة "آجو" بمدينة "سو وان" صباحا، ثم يزور سوق "يون دونغ" هناك في الساعة الواحدة ظهرا لحشد دعم الناخبين. وسوف يتوجه بعد ذلك إلى حرم "جوك جون" التابع لجامعة "دان غوك" في مدينة "يونغ إين"، قبل أن يواصل حملته في محطة "بيونغ نيه هوب يونغ" في "نام يانغ جو".أما المرشح الرئاسي عن حزب قوة الشعب "كيم مون سو" فسوف يُجري حملة انتخابية في منطقة العاصمة الكبرى، حيث يحشد دعم الناخبين في "آن صونغ" و"بيونغ تيك" بمقاطعة كيونغ كي، قبل أن يزور مجمع سام سونغ للإلكترونيات الصناعي في بيونغ تيك.وسوف يزور كيم أيضا مدينتي أوسان ويونغ إين في نفس المقاطعة بعد الظهر، وسوف يُجري حملة انتخابية في منطقة دوبونغ في شمال سيول في الساعة الثامنة مساء.ومن ناحية أخرى، سيحضر "لي جون صوك" المرشح الرئاسي عن حزب الإصلاح الجديد، منتدى ينظمه نادي الصحفيين الإذاعيين الكوريين اليوم الاثنين، حيث يركز على المقابلات مع وسائل الإعلام دون إجراء أي لقاءات عامة.