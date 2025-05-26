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الاقتصادية

متوسط سعر بيع المساكن في سيول يتجاوز مليار وون

Write: 2025-05-26 10:19:52

متوسط سعر بيع المساكن في سيول يتجاوز مليار وون

تجاوز متوسط سعر بيع المساكن في العاصمة الكورية سيول مستوى مليار وون، لأول مرة. ووفقا لبيانات صادرة عن شركة "كي بي ريال إستيت تراست" أمس الأحد، بلغ متوسط سعر بيع المساكن في العاصمة، بما في ذلك الشقق، مليارا وثلاثة ملايين و980 ألف وون، في الشهر الماضي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم مستوى مليار وون منذ ديسمبر 2018 عندما بدأت الشركة في نشر البيانات ذات الصلة.
وقادت الشقق الزيادة في متوسط أسعار البيع، حيث بلغ متوسط سعر بيع الشقق في سيول حوالي مليار و275 مليون وون في يناير، لكن الرقم قفز إلى حوالي مليار و345 مليون وون في أبريل.
وتجاوز متوسط سعر بيع أعلى 20% من الشقق في سيول ثلاثة مليارات وون لأول مرة الشهر الماضي، بينما بلغ متوسط سعر بيع أقل 20% حوالي 490 مليون وون.

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