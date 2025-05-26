كوريا الشمالية تعتقل مسؤولا كبيرا على خلفية حادث المدمرة الحربية

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن السلطات الكورية الشمالية اعتقلت مسؤولا كبيرا على خلفية الحادث الأخير الذي وقع في أثناء إطلاق مدمرة حديثة البناء، وزنها خمسة آلاف طن، وذلك في إطار تحقيقات مكثفة في الحادث.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن الفريق المسؤول عن التحقيقات أبلغ اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم بهذه التطورات، أمس الأحد.وأضاف التقرير أن هيئة إنفاذ القانون استدعت واحتجزت "ري هيونغ سون" نائب مدير إدارة صناعة الذخائر التابعة للجنة المركزية لحزب العمال، والذي كان مسؤولا بشكل كبير عن الحادث.كما أشار التقرير إلى أن الجهود جارية لاستعادة توازن السفينة الحربية بالكامل، بتوجيه من فريق من الخبراء.وكانت كوريا الشمالية قد أقامت في الأسبوع الماضي حفل إطلاق للمدمرة الحربية الجديدة في حوض بناء السفن في "تشونغ جين"، ولكن خلال تدشينها، غرقت السفينة جزئيا في الماء وأصيب هيكلها بأضرار.