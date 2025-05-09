فريق تحقيقات إس كي يُجري تحقيقات في شركتيْ كي تي وإل جي يو بلاس

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يُجري الفريق المشترك بين القطاعين العام والخاص، المُكلّف بالتحقيق في حادثة الاختراق الأخيرة التي تعرضت لها شركة إس كي للاتصالات، تحقيقات في احتمال تعرض شركتي "كي تي" و"إل جي يو بلاس" أيضا لهجمات مماثلة.ووفقا لسلطات تكنولوجيا المعلومات الكورية اليوم الاثنين، بدأ الفريق تحقيقات مباشرة في شركتي الاتصالات الأسبوع الماضي، مُشيرا إلى تحوّل في سياسته القائمة على إجراء عمليات تفتيش طوعية للكشف عن البرامج الضارة في قطاعي الاتصالات والمنصات.وتأتي هذه الخطوة وسط تكهنات بأن مجموعة القرصنة التي هاجمت إس كي للاتصالات باستخدام برمجية "بي بي إف دور" الخبيثة القائمة على نظام "لينكس"، ربما حاولت مهاجمة شركات اتصالات محلية أخرى أيضا.ويفحص المحققون خوادم كي تي وإل جي يو بلاس بحثا عن إصابات بالبرامج الضارة من خلال تطبيق حلول مكافحة الفيروسات على 202 نوع مختلف من البرامج الضارة المُستخدمة في حادثة إس كي للاتصالات، لكنهم لم يعثروا حتى الآن على أي شذوذ في خوادم كي تي أو إل جي يو بلاس يُشير إلى حدوث اختراق.