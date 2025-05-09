بلدية سيول تكشف عن خطة شاملة لكبار السن

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أعلنت بلدية سيول عن خطة شاملة لكبار السن في ظل دخول كوريا الجنوبية إلى ما يسمى بمجتمع الشيخوخة الفائقة، الذي تبلغ فيه حصة المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من إجمالي عدد سكان البلاد، أكثر من 20%، في العام الماضي.وقالت حكومة بلدية سيول اليوم الاثنين إنها ستقوم بضخ 3.4 تريليون وون، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار بدءا من العام القادم وحتى عام 2030، في برامج دعم واسعة النطاق في مختلف القطاعات، بما فيها الرعاية، والتوظيف، والترفيه، والإسكان لكبار السن.وتتضمن الخطة تنفيذ 10 مهام رئيسية في 4 مجالات، وهي: الرعاية، والاقتصاد، والترفيه، والبيئة، حتى عام 2040 وعلى مراحل.وبموجب الخطة، ستقوم بلدية سيول بزيادة عدد مراكز الرعاية النهارية لكبار السن، وإنشاء مراكز متخصصة في كل منطقة للمرضى الذين يعانون من الخرف الشديد، مما يعزز نظام الرعاية المجتمعية.كما تخطط لخلق 330 ألف وظيفة جديدة لكبار السن بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.وتخطط بلدية سيول أيضا لإنشاء مساحات ثقافية ورياضية لكبار السن باستخدام المدارس المغلقة والأراضي غير المستغلة، وتوفير 16 ألف منزل مخصص لكبار السن.