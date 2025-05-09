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السياسية

المرشحون الرئاسيون يعقدون المناظرة التلفزيونية الأخيرة قبل الانتخابات

Write: 2025-05-26 12:31:30Update: 2025-05-26 13:53:10

المرشحون الرئاسيون يعقدون المناظرة التلفزيونية الأخيرة قبل الانتخابات

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتم غدا الثلاثاء إجراء ثالث وآخر مناظرة تلفزيونية للمرشحين الرئاسيين قبل الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية يوم 3 يونيو القادم.
وقالت اللجنة الوطنية الكورية لمناظرات الانتخابات إن المناظرة ستعقد في الساعة الثامنة من مساء الغد الثلاثاء في استوديو "إم بي سي" في سيول، حيث يناقش كل من مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" ومرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو" ومرشح حزب الإصلاح "لي جون صوك" ومرشح حزب العمل الديمقراطي "كوان يونغ غوك"، سبل حل مشكلة الاستقطاب السياسي.
كما ستوفر المناظرة، التي تستمر ساعتين، فرصة لتقييم تعهدات كل مرشح في حملته الانتخابية المتعلقة بالإصلاح السياسي، وتعديل الدستور، والسياسات الخارجية والأمنية.
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